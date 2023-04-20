Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği işbirliğiyle Kırkağaç ilçesinde bulunan Çamlık Kamp Alanı’nda çocuklar için ‘Karagöz-Hacivat’ isimli çocuk oyununu sahneledi. Minikler, oyunu ilgiyle takip etti.MANİSA (İGFA) - Yetişkinlere yönelik birbirinden güzel oyunları sahneleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, oyunlarda çocukları da unutmuyor.

Sömestr tatilinde 17 ilçede turne programı düzenleyerek, çocuklarla buluşan Şehir Tiyatrosu, Kırkağaç’ta da anlamlı bir etkinlikle sahne aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği işbirliğiyle Çamlık Kamp Alanı’nda çocuklar için ‘Karagöz-Hacivat’ isimli çocuk oyunu sahnelendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz’ün ve İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğine bağlı komutanların da takip ettiği oyunu, minikler ilgiyle takip etti.