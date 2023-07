Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin “Kat kat hizmet, kat kat mutluluk” mottosuyla hayata geçirdiği Çamlıyayla Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin açılışını gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - Başkan Seçer'in ilçelere vizyon katan projelerinden biri olan ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Çamlıyayla ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde hizmete geçen Çamlıyayla Katlı Otopark ve Pazar Yeri ile Çamlıyayla merkezde özellikle yaz aylarında ve hafta sonları yaşanan trafik sorunu çözüme kavuşacak. Otoparkın zemin katında haftanın belirli günlerinde pazar yeri oluşturulmasının yanı sıra, alanda konser ve açık hava film gösterimi gibi sosyal aktiviteler de gerçekleştirilebilecek.

Açılış öncesi Çamlıyayla merkezde esnaf ziyareti yapan Seçer, dükkanları gezerek esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara ‘İyi bayramlar’ diledi. Seçer’e yoğun ilgi gösteren esnaf ve vatandaşlar, Büyükşehir’in hizmetlerinden ötürü Seçer’e teşekkür etti. Ziyarette bir vatandaş da Seçer’e iğne oyası bir broş hediye etti.

Ardından açılışa geçen Seçer'e Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Çamlıyayla İlçe Belediye Başkanvekili Osman Yasin, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları eşlik etti.

Açılışta konuşmasına tüm Çamlıyayla halkının bayramını kutlayarak başlayan Başkan Seçer, Başkanından Genel Müdürü’ne, Genel Müdürü’nden Daire Başkanlarına kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ekiplerinin haftalar öncesinden tüm Mersin halkının güzel bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. “Tarsuslular da Anamurlular da Mutlular da Mersin merkezde yaşayanlar da merak etmesinler, emin ellerdeler” diyen Seçer, konuşması öncesi kendisine hediye edilen ve yakasına taktığı Çamlıyaylalı kadınlar tarafından üretilen el emeği iğne oyasını göstererek, bu ürünlerin tanıtımının önemine dikkat çekti.

“Bütün bir Mersin coğrafyamız harika bir kent”

Mersin’in tüm ilçeleri ile harika bir kent olduğunun altını çizen Başkan Seçer, “Bütün bir Mersin coğrafyamız harika bir kent. Çok dinamik, üreten, çalışkan, güzellikleri olan bir kent. Ekonomisi Türkiye'nin sayılı ekonomilerinden. Türkiye'nin ilk 5-6. sırada vergisini veren bir kent. Bunlar çok önemli özellikler, çok dinamikleri var. Çok aktif genç bir nüfusu var” dedi.

“Mersin’in süratle ama süratle yeni yatırımlarının önünün açılması lazım”

Mersin’in nüfusunun resmi olarak 1 milyon 970 bine ulaştığını ancak, depremzede yurttaşların yanı sıra farklı ülkelerin nüfusuna mensup insanlarla birlikte yaklaşık 2 milyon 600 bin insana hizmet sunulduğunu ifade eden Başkan Seçer, “Bu çağrımı bıkmadan usanmadan yapacağım. Bu vesile ile de yapmış olayım. Çünkü her gezdiğim yerde haklı olarak benden insanlar yeni yatırımlar, altyapı istiyor. İçmesuyu şebekeleri kifayet etmiyor. Çünkü biz 2 milyon nüfusa göre bunları planlamışız. Yollar, kanalizasyonlar, arıtma sistemleri buna yetmiyor. İyi bir planlama ile bölgeye kaynak aktararak, bu kimin görevi ise belediye ise belediyeye aktararak, diğer kurumlar ise diğer kurumlara kaynak aktararak Mersin’in süratle ama süratle yeni yatırımlarının önünün açılması lazım. Boşuna metro demedik, boşuna 272 otobüs yeni otobüs almadık. Hep bunlar bilinçli planlanarak yapıldı. Bir disiplin içerisinde yapıldı” diye konuştu.

“31 Mart 2024’te kimse minderden kaçmasın”

Göreve geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi’nde ciddi oranda mali disiplin sağladıklarını dile getiren Seçer, “Bunlar kolay olmuyor. Bunlar gece gündüz çalışarak gerçekleşiyor. Emin olabilirsiniz bayram, hafta sonu, gece, gündüz demeyiz. Mersin halkının bize yüklediği bu kutsal görevi başımız dik, alnımız açık 5 yılı tamamlayana kadar devam ettireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. 31 Mart 2024’te de Allah kerim, pehlivanlar meydana çıkar, kimse minderden kaçmasın. Halk notunu versin. Öyle yüksekten atmak yok, çıkacaklar. CHP'nin adayı diğer partilerin adayları projelerini anlatacaklar, halktan destek isteyecekler. Biz hazır ve nazırız yaklaşık 4 yıl geçti. Yaptığımız hizmetlerden, halka bakışımızdan, anlayışımızdan, kalbimizden, ruhumuzdan, vicdanımızdan eminiz. Başımızı yastığa koyduğumuz zaman çok şükür rahat uyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çamlıyayla için her türlü imkanımızı seferber ettik”

Çamlıyayla’nın 9 bin nüfuslu küçük bir ilçe olarak görülemeyeceğine dikkat çeken Başkan Seçer, kentin yaylacılar, bayram dolayısıyla yakınlarını, arkadaşlarını, dostlarını, akrabalarını bayram ziyareti için gelenlerle beraber yaklaşık 120 bin nüfusa ulaştığını öngördüğünü söyledi. İlçe belediyesinin sağlanan imkanlar ile bu nüfusa hizmet veremeyeceğini dile getiren Seçer şunları kaydetti: “Nüfus belli, kaynak belli ama bu kaynakla bu nüfusa hizmet götürmek mümkün değil. Ben Çamlıyayla’yı ve buradaki sorunları gayet yakından bilen bir belediye başkanıyım. Biz belediye olarak elimizden geldiğince ilçe belediyesinin görev alanları dahil katkı verdik ve hizmetlerin aksamaması için burada her türlü imkanımızı seferber ettik.”

Çamlıyayla’nın çok geniş bir alana sahip olduğunun altını çizen Başkan Seçer, “Bu geniş coğrafyaya hizmet götürmek öyle kolay bir durum değil. İçme suyundan kanalizasyonuna kadar ya da kanalizasyon yoksa fosseptiklerin alınmasına, vidanjör hizmetlerine, yol yapımına, çöp toplamaya, sinekle mücadeleye kadar kolay bir iş değil. Ancak 100 binin üzerinde bir belediye organizasyonu ile bu yapılabilir. Bu nedenle Mersin Büyükşehir Belediyesi bu gerçeğin ışığında Çamlıyayla’ya hizmet getirmektedir. Bunun böyle bilinmesini istiyorum” dedi.

“MESKİ Çamlıyayla’da büyük bir yerleşke kurdu”

MESKİ’nin kısa süre önce Çamlıyayla’da büyük bir yerleşke kurduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “MESKİ’mizin görevi çok önemli. Su, vidanjör hizmetleri son derece önemli hizmetler yaylacılar için. Çok büyük bir yerleşke yaptık. Ambar yaptık, depo yaptık. Araç gereçlerimiz orada. Gerekli malzemeleri depoladık. ‘Arıza oldu, Tarsus'tan parça gelecek, Mersin’den boru gelecek’ derdini ortadan kaldırmak için çok ciddi bir yatırım yaptık. Sebil’e giderken sağ tarafta çok modern bir yerleşke yaptık. MESKİ’miz şu anda aleti, ekipmanı, personeli ,malzemeleri ile beraber orada siz değerli Çamlıyaylalı hemşerilerimize hizmetlerine devam ettiriyorlar” şeklinde konuştu.

Başkan Seçer, Çamlıyayla’nın çarşı merkezinde Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan caddelerin tamamını prestij caddesi kapsamında projelendirdiklerini anlatarak, “Çarşı merkezine mükemmel bir hava verecek, inşallah gelecek yaz hazır olacak. Yeni dönemde 2024’te yaylacılar geldiği zaman hazır bulacak. Ben de seçimden çıkmış, yeniden seçilmiş bir belediye başkanı olarak da burayı ziyaret etme imkanım olacak. Bunu çok önemsiyoruz. Çamlıyayla hak ettiğinin çok gerisinde, inşallah el birliğiyle sadece ben değil ilçe belediyemizin de katkılarıyla bunları aşarız.Her zaman burada yaptığımız yatırımlarda ilçe belediyemizle oturmuşuzdur, hiçbir sorun olmamıştır. Karşılıklı anlayış çerçevesinde de yardımcı oluyoruz” dedi.

Çamlıyayla Katlı Otopark’ta haftanın 2 günü pazar kurulacak

Çamlıyayla Katlı Otopark ve Pazar Yeri’nin özelliklerinden bahseden Seçer, otoparkın haftanın belirli günlerinde öncelik üretici kadınlar olmak üzere pazar yeri olarak kullanılacağını söyledi. Seçer, “Bahçesinde, avlusunda yetiştirdiği sebzesini, yeşilliğini, meyvesini getirsin burada yaylacılara satsın. Onlar da evine bir kazanç götürme imkanı bulsun. Ticari olarak pazarcılık yapalım diyenlere de yeterli yerimiz var. Ama yerli üreticilerimize, özellikle üretici kadınlara çok küçük bedellerle bu yerlerin günlük kiralamasını yapacağız, o da işin adı belli olsun. Herkes gelip buraya bir tezgah kurmasın bedava diye. Gerçekten üretim yapanlar, vatandaşa bir şey sunmak isteyenler satsınlar” dedi. Çamlıyayla’nın yerli halkının çeşitli organizasyonları da bu alanda yapabileceğini de söyleyen Seçer, “Burada kına da, düğün de, büyük toplantılar da, mevlüt de yapabilir. Zaten Haziran, Temmuz, Ağustos yaylanın en yoğun aylarıdır. Onun dışında daha fazla yerel halka imkan sunacak bir yapı olacak” diye konuştu.

“Burası çok modern bir otopark”

Çamlıyayla’nın kar yağışı alan bir bölge olduğunu fakat Katlı Otopark ve Pazar Yeri’nin alt yapı ve üst yapısının en yüksek standartlarda yapıldığını belirten Seçer, “Bu katlı otopark Mersin merkezde yaptığımız inşaatların lüksünde bir otopark. Burada ısıtma var. Burası çok modern bir otopark. ‘Burası Çamlıyayla, yaylacı, dağın başı, yapalım günü kurtaralım. Vahap Başkan otopark yaptı’ desinler diye yapılmış derme çatma bir yapı değil. Yollarımız da aynı şekilde. Merkeze döktüğümüz ana bulvarlar, grup yolları, köy yolları, tamamı bütün asfaltlarımız karayolları standartlarında son derece kaliteli asfaltlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız bütün işleri kaliteli işler olarak yapıyoruz. Yaklaşık 1557 metrekare arsa ve toplamda 4 bin 672 metrekare de buranın inşaat alanı var. Çamlıyaylalılara, güzel ülkemin her köşesinden gelenlere hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Mersin’in Türkiye’nin özeti olan bir kültür mozaiği olduğunu, Mersin’in kıymetinin daha çok bilinmesi gerektiğini, Türkiye’de ve dünyada daha çok tanınması gerektiğini vurgulayan Başkan Seçer, “Ben Büyükşehir Belediye Başkanınız olarak her yerde Mersin demekten bıkmayacağım, usanmayacağım. Benim günlerim, gecem, gündüzüm Mersin. Her yerde, her ortamda, siyasette, televizyonda, Meclis’te Mersin. Mersin hak ettiği değeri alacak. Mersin üretiyor, 5. sırada, 6. sırada vergi veriyor. Bunun karşılığı bu değil. Daha fazla yatırım, daha fazla altyapı. Merkezi Hükümet’in daha fazla Mersin’e bakması gerekir. İnsanların refah düzeyinin artması, temiz çevre, altyapı, metro gerekiyor. Ankara'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan neyimiz eksik? Neden bizim metromuz yok? Neden metroya destek olunmuyor?” ifadelerine yer verdi. Başkan Seçer, Mersinlilere hizmet ulaştırırken hiçbir siyasal ayrım yapmadığını ve yapmayacağını söyledi.

Başkan Seçer konuşmasının ardından protokol üyeleri ve Çamlıyayla Halkı ile birlikte Katlı Otopark ve Pazar Yeri’nin açılış kurdelesini kesti. Seçer, sonrasında ise hizmete giren Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nde incelemelerde bulundu.

Çamlıyayla halkı yeni hizmetten mutlu

Çamlıyayla’da yaşanan trafik sıkıntısının yeni açılan Çamlıyayla Otopark ve Pazar Yeri sayesinde çözüleceğini ifade eden Mustafa Genç, “Yaşadığımız trafik sıkıntısı zaten aşikar. Trafik burada oldukça tıkanıyordu. Bunun çare olacağına inanıyorum” dedi. Çamlıyayla nüfusunun çok kalabalık olduğunu söyleyen Genç, “Pazar yerinin buradaki halkımızın daha rahat alışveriş yapabilmesine olanak tanıyacağına inanıyorum. Çok güzel bir hizmet. Büyükşehir Belediyesinin ve Vahap Başkanımızın yaptığı bütün hizmetleri takdirle karşılıyor ve beğeniyorum” diye konuştu.

“Çamlıyayla için büyük bir güzellik”

Çamlıyayla yollarının çok dar olduğu için yaşanan trafik sıkıntısının otopark hizmeti sayesinde giderileceğini belirten Zekiye Özen ise, “Otopark hizmeti Çamlıyayla halkı için çok iyi olacak” dedi. Yaz mevsimini Çamlıyayla’da geçirdiğini kaydeden vatandaşlardan Emin Doğan da, “Yıllarca trafik sorunu yaşadık. Çarşıda iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık oluyor. Bu yüzden Vahap Başkan’a içtenlikle teşekkür ediyoruz” dedi.

Vatandaşlardan Sevgi Baran ise, “Burada araçlar üst üsteydi ve arabaların geçiş alanı yoktu. İnsanlar park yeri ararken çok zaman kaybediyordu. Haftada bir gün Pazar yeri kuruluyordu. Bu yüzden ikisinin olduğu bir yapı Çamlıyayla için büyük bir güzellik oldu” diye konuştu.

“Pazar tezgahlarımızı artık toz toprakta açmayacağız”

Çamlıyayla’da 10 yıldır ikamet ettiğini söyleyen Sait Başbüyük de, “Trafiğin artık rahatlayacağından eminim. Buradaki halk için bulunmaz bir nimet. İnsanlarımız artık rahat rahat semt pazarlarından alışverişlerini yapabilecek. Başkanımızın Çamlıyayla’da nice projelerini görmek nasip olur” diye belirtti.

Çamlıyayla’da esnaflık yapan Mustafa Üstün ise, “Böyle hizmeti Çamlıyayla halkı görmedi. Normalde dükkanlarımızın önünde araba yığınları olurdu ve iş yapmamızı engellerdi. Araçlar artık dükkanlarımızın önünde değil de otoparkta durur” dedi. Pazarcılık yapan Süleyman Gür de, “Yeni açılan Pazar yeri sayesinde toz toprakta artık tezgahlarımızı açmayacağız. Vahap Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.