Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün Çamlıyayla Teknik Hizmet Birimleri Yerleşkesi, çalışmalarını tamamladı.MERSİN (İGFA) - MESKİ Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımlarının yanı sıra teçhizat ve tüm ekipmanlarını özenle muhafaza etmek için, ambar ve atölye binası inşa etme çalışmalarını sürdürüyor. MESKİ Doğu İşletmeler Dairesi Başkanlığı’nın, Çamlıyayla’da yatırım tutarı 8 milyon 224 bin lira olan yapım işi kapsamında; hizmet binası, ambar ve araç bakım-onarım atölyeleri kazandıracak çalışmaları tamamlandı. Yerleşke yapım işinin tamamlanmasıyla, ilçenin malzeme ihtiyacı yerinde karşılanacak. Bu sayede olası arızaların çözüm süreleri asgari düzeylere inerken, vatandaşlar mağdur edilmeyecek.