Çanakkale’nin Çan ilçesinde Halk Eğitim merkezi tarafından yılsonu sergisi açıldı.
Çan ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından yılsonu sergisi düzenlendi. Sergide, kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Düzenlenen serginin açılışına, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Burhan Ayvaz, Okul Müdürleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.