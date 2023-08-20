Vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 görev yapan Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, yangın ve kazalarda can kurtarmak için saniyelerle yarışıyor.KOCAELİ (İGFA) - Gelecek her ihbarı hazır bir şekilde bekleyen ve bir canı kurtarmak için saniyelerle yarışan Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en donanımlı itfaiye teşkilatları arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler her görev için hazır kıta bekliyor.

Trafik kazasından ağaçta kalan bir kedi yavrusunu kurtarmaya, yangından araçta sıkışmaya kadar her olaya müdahale edebilmek için eğitim faaliyetleriyle teknik becerilerini her daim diri tutan itfaiyeciler, Kocaeli halkı için 7/24 görev yapıyor.

DEVLET ÜSTÜN FEDAKÂRLIK MADALYASI

Türkiye’nin en tecrübeli itfaiye teşkilatları arasında yer alan Kocaeli İtfaiyesi, vatandaşların can güvenliği için aralıksız görev yapıyor. Son teknoloji araç, ekipman ve tecrübeli personeliyle Kocaeli İtfaiyesi, bu yıl 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş Merkezli depremde, ve öncesinde 2021 yılında Türkiye genelinde yaşanan yangınlarda başarıyla görev yaparak çalışmalarıyla adından söz ettirdi. Kahramanmaraş merkezli depremde görev yapan ve 82 kişiyi enkaz altından çıkaran Kocaeli İtfaiyesinin başarısı, Devlet Üstün Fedakârlık Madalyasıyla ödüllendirildi. 7 gün boyunca 3 vardiyayla saat gözetmeksizin görev yapan itfaiye teşkilatları bir can kurtarmak için saniyelerle yarışıyor.

YENİ GÜN DUAYLA BAŞLIYOR

Yangınlar başta olmak üzere birçok olaya müdahale eden itfaiyecilerin görevi sabah içtimasıyla başlıyor. 2 vardiya grubunun katıldığı içtimada itfaiyeci duası okunuyor. Görevi devreden vardiya istirahate çekilirken, göreve gelen 2. vardiya araç kontrolü ve cihaz bakımını yapıyor. İtfaiye araçları içerisinde yer alan tüm cihazlar ve yangın söndürme ekipmanları itfaiye personeli tarafından test ediliyor. Ardından araç bakımları gerçekleştiriliyor.

Sırtlarındaki 60-68 kilo yükle birlikte korkusuzca yangınlarla mücadele eden, gerektiğinde alevlerin içine dalan itfaiyeciler, ekipman ve araç bakımının ardından sabah sporuna geçiyor. Sabah sporunu yapan itfaiyeciler daha sonra yangınla mücadele başta olmak üzere oluşabilecek olaylara karşı bilgi, teknik ve tecrübelerini geliştirmek için eğitimlere katılıyor.

İtfaiyenin yapısı, çalışmaları hakkında bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları genelinde bir sanayi kenti. Yaklaşık on dört tane organize sanayi bölgesini içerisinde barındırıyor. Otuz altı tane limanımız var. Bunun için Kocaeli, itfaiyecilik açısından çok önemli bir şehir. İtfaiyemizin teşkilat yapısı daire başkanımıza bağlı üç tane müdürlükle sürdürülüyor. Müdahale şube müdürlüğü, eğitim şube müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü. Aynı zamanda sivil savunma uzmanlığımız da mevcut” bilgisini verdi.

Kocaeli’nin limanlar açısından da riskler barındırdığına değinen İslamoğlu, ‘’Otuz altı tane limanın olmuş olduğu bir kent, dünyadan Türkiye'ye gelen malların Anadolu'ya açıldığı yer şehrimizdir. Tehlikeli mallar başta olmak üzere her türlü madde buradan geçiyor. Sanayi kenti olduğu için yangın riski çok büyük. Kocaeli İtfaiyesi olarak yıllık yaklaşık 9 bin 960 tane olaya müdahale ediyoruz. Bunların içerisinde 3 bin 692 tanesini yangınlar oluşturuyor. Eldeki verilere baktığımızda ekiplerimiz günlük on tane yangına çıkıyor. Diğer olaylarla birlikte günlük toplamda yirmi yedi tane olaya müdahale etmiş oluyoruz. Bize ulaşan her ihbarla istasyon çıkışının ardından şehirdeki olaya müdahale süremiz 3 ila 5 dakika arasında, kırsalda ise 14 ila 30 dakika arasında olaya müdahale ediyoruz’’ açıklamasını yaptı.