İnegöl-Kurşunlu yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 5 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Kurşunlu yolu üzerinde meydana geldi.

İnegöl'de Kurşunlu mahallesi istikametine seyir halinde olan sürücü Samet A. Yönetimindeki 16 SE 219 plakalı otomobil, aynı yöne giderken Eymir mahallesine dönen İnci Ö. Yönetimindeki 16 F 0777 plakalı otomobile yandan çarptı. Kaza sonucu 16 SE 219 plakalı otomobilin sürücüsü ve araçtaki Nevide A., Mürüvvet A., Merve Ö. Ve ve Hafize Ö. Yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.