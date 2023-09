Bas gitarist, besteci ve yorumcu Can Temiz, ekim ayında iki konserle dinleyicileriyle buluşacak. 3 Ekim’de IF Ankara Performance Hall, 20 Ekim’de ise Blind İstanbul’da gerçekleşecek konserlerin biletlerine Biletinial’dan ulaşılabilecek.

Dinleyicilerin Model grubundan tanıdığı ve 2017 yılından bu yana yola solo projeleriyle devam eden bas gitarist, besteci ve yorumcu Can Temiz, ekim ayında iki konserle dinleyicilerle buluşacak. 3 Ekim’de IF Ankara Performance Hall, 20 Ekim’de ise Blind İstanbul’da gerçekleşecek konserlerin biletleri Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Bas gitaristliğini ve şarkı yazarlığını yaptığı Model ile birlikte üç albüm ve birçok singleda yer alan Can Temiz, “Değmesin Ellerimiz”, “Pembe Mezarlık”, “Dağılmak İstiyorum”, “Sen Ona Aşıksın”, “Bir Pazar Kahvaltısı” ve “Mey” gibi sayısız hit şarkıya besteci ve söz yazarı olarak imzasını attı. 2016 yılında Los Angeles’a yerleşerek, ana şarkı yazarlığını üstlendiği gothic-rock/alternative metal projesi Seven Day Sleep’i hayata geçirdi. Burada iki sene boyunca Los Angeles underground metal ve punk sahnelerinde, Whiskey A-Go-Go, Viper Room, Rainbow gibi efsanevi rock’n roll mekanlarında sahne aldı. 2019’da İstanbul’a dönerek, vokalistliğini ve bas gitaristliğini yaptığı EXNUN isimli death metal/punk projesini hayata geçirdi ve ilk albümü “Decomposition of an Infant Soul”u yayınladı.