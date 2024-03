Alman ekibi Nürnberg’de forma giyen 18 yaşındaki Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandığını açıkladı.

Almanya 2. Bundesliga takımlarından Nürnberg forması giyen Can Uzun, milli takım tercihini yaptı. 18 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yapığı açıklamayla tercihini A Milli Takım’dan yana kullandığını duyurdu. Genç oyuncu, paylaşımında, "Kalbimin sesini dinledim" dedi. Can Uzun’un, Almanya Milli Takımı’nı tercih hakkı da bulunuyordu. Bu sezon takımıyla 23 maça çıkan Can, 14 gol, 2 asistlik performansa imza attı.