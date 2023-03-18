ADD İnegöl Şubesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferini Anma ve Şehitler Günü nedeniyle Sarraflar Çarşısı girişinde vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.

18 Mart Çanakkale Zaferini Anma ve Şehitler Günü, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de düzenlenen törenlerle kutlandı. Günün anlam ve önemine binaen ADD İnegöl Şubesi tarafından Sarraflar Çarşısı girişinde vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.

Konu hakkında bir açıklama yapan ADD İnegöl Şubesi Başkanı Tevhiddin Ayar, “Osmanlı İmparatorluğu yarı sömürge durumuna düşürüldüğü için 1. Dünya savaşına girmek zorunda bırakılmıştır. Savaşın bir cephesi de Çanakkale’dir. Batılı emperyalistlerin asıl amaçları “Hasta Adam” dedikleri Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak, paylaşmak ve yağmalamaktır. İkinci amaçları da Ekim Devrimini engellemek için Çarlık Rusya’ya yardım etmektir. Bu düşüncelerle Çanakkale ve Boğazları ele geçirmek, İstanbul’u işgal etmek istemektedirler. İngiltere, Fransa ve İtalya, bu amaçlarına ulaşmak için önce denizden sonra da karadan olmak üzere ateş kusmalarına rağmen yerlerinde çakılıp kaldılar. Emperyalistler için “Çanakkale Geçilmez” oldu. Çanakkale Deniz Zaferi; yenilmezlerin yenildiği ve çekip gitmek zorunda kaldıkları şanlı bir zaferdir. Çanakkale Deniz Zaferi; milletimizin ateşten geçtiği, benliğine kavuştuğu, bir daha ezilmemek, sömürülmemek ve onuruyla yaşamak için tarihin kaydettiği en büyük diriliştir” dedi.

Ayar açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Çanakkale Deniz Zaferi; Kurtuluş Savaşımızın askeri kadrolarının çelikleştiği ve Anafartalar Kahramanı olarak tarih sahnesine Mustafa Kemal’i çıkardığı bir destandır. Çanakkale Deniz Zaferi; Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın Önsözüdür. Çanakkale, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti bir bütünün ayrılmaz üç ana aşamasıdır. Dönemin İngiliz Bahriye Nazırı Winston Churchill Çanakkale Savaşları hakkında şunları söylemiştir. “Daha düne kadar “Çanakkale bizimdir” diyordum. Çünkü bu savaşı kazanmak için askeri, parayı, cephaneyi her şeyi hesaplamıştım. Hepsinde çok üstündük. Mutlaka yenecektik. Yalnız bir şeyi hesaba katmamışım; Mustafa Kemal’i. Bağrımda İngiliz gururu olmasa Türkleri alnından öpmek, onları ayakta alkışlamak isterdim.” Ne acıdır ki; emperyalistler Çanakkale’de kendilerini yenilgiye uğratan bu büyük askerin hakkını teslim ederken, bu ülkenin ekmeğini yiyen suyunu içen akıl fukarası Atatürk düşmanları, Mustafa Kemal’siz bir Çanakkale Zaferi yaratma sapkınlığını yıllardır sürdürüyorlar. Atatürk’ün eserlerine, kurduğu Cumhuriyete, ilke ve devrimlerine alçakça saldırıyorlar. Emperyalistlerin gönüllü uşakları hurafelerle, yalanlarla, abartıyla uydurma bir tarih yaratmaya çalışarak Çanakkale’yi geçilmez yapan binlerce şehitlerimize, gazilerimize ve onların komutanlarına saygısızlık yapmaktadırlar. Bizler kendi tarihimizi öğrendikçe onlar kendi karanlıklarında boğulacaklardır. İnegöl’den, Çanakkale’de 395 şehidimiz var. Tüm şehitlerimiz anısına diyoruz ki; Çanakkale kanla yoğrulmuş bir vatandır. Vatan İzmir’de ilk kurşun, Samsun’da bir umuttur. Vatan, Erzurum’da bir bütün, Sivas’ta “Ya İstiklal Ya Ölümdür.” Vatan, Ankara’da egemenlik, 30 Ağustos’ta zaferdir. Vatan Türkiye’dir. Türkiye Atatürk’tür. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak Ulusal Bağımsızlık savaşımızın Önsöz’ü olan bu büyük zaferin 108. Yıl dönümünü gururla kutluyor, başta Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve şükranla anıyoruz.”