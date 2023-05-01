Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu tünellerinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
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Kaza, dün gece saat 24.00 sıralarında meydana geldi. Tugay Işıldak’ın kullandığı 17 ACU 163 plakalı otomobil, Troya tünelinde Lütfi Erken’in kullandığı seyir halindeki 22 ACF 126 plakalı kurtarıcı aracına sağ taraftan çarptı. Kazada otomobildeki Tugay Işıldak’ın eşi Esra Işıldak olay yerinde hayatını kaybederken, kurtarıcı sürücüsü Lütfi Erken de yaralanarak Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tugay Işıldak ise kazada yara almadan kurtuldu.