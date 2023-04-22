Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem bölgesinde depremzede vatandaşlarla bayramlaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile Ramazan Bayramının 1’inci gününde 81 İl Valisinin deprem bölgesine görevlendirilmesi çerçevesinde Çanakkale Vali İlhami Aktaş’ta, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali İlhami Aktaş, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ile birlikte Pazarcık ilçesi geçici barınma alanları Okçular Vakfı Türk Obası, Yukarı Pazarcık Geçici Barınma Merkezi, Atatürk Parkı Çadır Kenti ve Belman Çadır Kentini ziyaret ederek vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.

Bir süre depremzede vatandaşlarla sohbet eden Vali İlhami Aktaş, depremzedelere devletin her daim yanlarında olduğunu belirterek, Ramazan Bayramlarını tebrik etti. Çocuklarla da yakından ilgilenerek sohbet eden Vali İlhami Aktaş, çocukların da bayramını kutladı.