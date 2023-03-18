18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma programına katılan AGD İnegöl İlçe Başkanı Yakup Tokgöz “Çanakkale Zaferi milletimizin inancı ve imanı ile kazanılmış bir zaferdir” dedi.

AGD İnegöl İlçe Başkanı Yakup Tokgöz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Çanakkale de milletimiz destansı bir zafere imza atarak yedi düvele Çanakkale'yi dar etmeyi başardı. 250bin şehit verdiğimiz binlerce kahramanlıkların yaşandığı Çanakkale zaferimiz onca zorluklara rağmen milletimizin inancı ve imanı ile kazanılmış bir zaferdir. Bu anlamda öğrencilerimize Çanakkale ruhunu aşılamak ve unutturmamak için bu programa katılım sağladık. Rabbimiz tüm şehitlerimize rahmet eylesin gazilerimize hayırlı uzun ömür versin. Bizlere ilgi gösteren gazilerimize ayrıca teşekkür ediyorum.”