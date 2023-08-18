Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde 484 bin pullu sazan balığı yavrusu salınımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde Lapseki ilçesi sınırları içerisinde bulunan Umurbey Baraj Gölü, Bayramdere Baraj Gölü, Beybaş Göleti ve Balcılar Gölet’ine Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından toplamda 484 bin pullu sazan balığı yavrusu salınımı yapıldı.