Çan-Çanakkale karayolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bayramiç’ten Çan’a seyir halinde olan Yusuf Avcı’nın kullandığı 16 ABK 70 plakalı araç Çan-Çanakkale karayolu 8. Kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü Yusuf Avcı, Sinem Çolakoğlu, Tarık Sevinç yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.