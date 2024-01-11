Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı ve Ezine 3. Jandarma Eğitim Taburunda rütbeli personele su ve gıda israfı konusunda eğitim verildi.

Eğitimde, su ve gıda israfının nedenleri, sonuçları ve önlenmesine yönelik yöntemler anlatıldı. Su israfının, dünyanın en önemli çevre sorunlarından biri olduğu ve bu sorunun azaltılması için bireysel ve toplumsal çabaların gerekli olduğu vurgulandı. Gıda israfının da, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir sorun olduğu ve bu sorunun azaltılması için bilinçli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Su Ürünleri Mühendisi Emine Dülger, "Su ve gıda israfı, dünyamızın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biridir. Bu sorunun azaltılması için bireysel ve toplumsal çabaların birlikte yürütülmesi gerekmektedir. Bugün burada rütbeli personellere su ve gıda israfının önemini anlatmaktan ve bu konuda farkındalık oluşturmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" dedi.

Veteriner Hekim Kerem Emre Güneş ise, "Su ve gıda israfı, sadece çevresel bir sorun değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir sorundur. Bu sorunun azaltılması için bilinçli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi ve bu konuda toplumsal bir seferberlik başlatılması gerekmektedir" diye konuştu.

Eğitime katılan rütbeli personel, su ve gıda israfının önemini kavradıklarını ve bu konuda daha dikkatli olacaklarını belirttiler.