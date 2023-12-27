Çanakkale’de iddiaya göre masaj salonunda çalışan bir kadının yüzüne kezzap atan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Çanakkale İsmetpaşa Mahallesi’nde, bir masaj salonunda meydana geldi. İddiaya göre, masaj salonuna gelen Ramazan A. (41) ile masaj salonu çalışanı Buket A. (24) arasında nedeni henüz belli olmayan bir tartışma çıktı. Ramazan A. yanında getirdiği iddia edilen kezzabı Buket A.’nın yüzüne attı. Kadının çığlıkları sonrası olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Buket A. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Buket A.’nın Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi’nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ezine’de gözaltına alınan Ramazan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.