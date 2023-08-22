Çanakkale’deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada Kayadere köyünün ardından Damyeri mevkinin tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurulurken, yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşların da teyakkuzda olmalarının önemli olduğu belirtildi.

Yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter ve 5 uçak ile karadan ise 29 arazöz 13 su ikmal aracı ve 7 dozer müdahale ediyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. Yangının başladığı bölgeye yakın olan Kayadere köyü ile Damyeri mevki tedbir amaçlı boşaltılırken, vatandaşlar yurda yerleştirilecek. Çanakkale-Çan karayolu da trafiğe kapatıldı. Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada Kayadere köyünün ardından Damyeri mevkinin tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurulurken, yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşların da teyakkuzda olmalarının önemli olduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez Kayadere köyü civarında devam eden orman yangınına orman ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etmektedir. Damyeri mevki tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu kız öğrenci yurdunda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir."