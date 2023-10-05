Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın talimatlarıyla 2-13 Ekim tarihleri arasında ‘Et, Süt, Yumurta üreten işletmelere’ yönelik denetimlere eşzamanlı olarak Çanakkale’de de başlandı.

Denetimlere Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, İl Müdür Yardımcısı Latif Candan, Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Kılınç ve Gıda Kontrol Görevlileri katıldı.

Çanakkale’de Coğrafi İşaret Tesciline sahip bir ürün olan Ezine Peynirinin üretim hatlarını gezen Müdür Türkarslan yetkililerden bilgi aldı. Güvenilir gıda üretiminin önemine dikkat çeken Türkarslan, “Bu tür denetimleri gelecek sağlıklı nesiller yetiştirmek için devam edeceğiz” dedi.