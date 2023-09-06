Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yaklaşık 200 metre uzunluğunda telefon kablosu çalan hırsızlar, jandarmanın takibiyle yakalandı.

Ayvacık ilçesinebağlı Behram köyü Sazak mevkiinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda kaçmaya çalıştığı esnada yakalanan 35 BNU 456 plakalı araçta yapılan kontrolde yaklaşık 200 metre uzunluğunda telefon kablosu olduğu tespit edildi. Araçta bulunan V.D., S.Ş. ve S.A. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Araç ise yediemin otoparkına teslim edildi.