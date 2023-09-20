-Avrupa Sivil Koruma Teşkilatı yönetiminde, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatının 3’üncü günü nefes kesen bir kurtarma tatbikatına sahne oldu. Senaryo gereği Atikhisar Kalesinde yüksekten düşen bir kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından helikopterle kurtarıldı.

Avrupa Sivil Koruma Teşkilatı yönetiminde, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda AFAD ile gerçekleştirilen MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı 3’üncü gününde devam ediyor. Afet ve acil durumlarda uluslararası ekiplerin birbirleriyle ve ev sahibi ülkeyle birlikte çalışmasını kolaylaştırmak maksadıyla sağlık müdahaleleri, arama ve kurtarma, tahliye, güvenlik ve trafik, barınma faaliyetleri çerçevesinde koordinasyon, eğitim ve tecrübe paylaşımının arttırılması amacıyla Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya ülkelerinin 170 personel ve 22 araç ile katılım sağladığı toplam 2 bin 446 personel ve 202 aracın katılımı ile MED EU MODEX 2023 tatbikatı 22 Eylül tarihine kadar Çanakkale’de gerçekleştirilecek. Tatbikat çerçevesinde, kentin 3 farklı noktasına Romanya, Portekiz, Polonya, Türkiye, AFAD ve UMKE tarafından sahra hastaneleri ve çadırları kuruldu. Senaryo gereği, çeşitli patlama ve kazada yaralananların yanı sıra deprem enkazından çıkarılan afetzedelere, sahra hastanelerinde müdahaleler yapılıyor.

MMED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatının 3’üncü günü nefes kesen bir kurtarma tatbikatına sahne oldu. Senaryo gereği Atikhisar Kalesinden yüksekten düşme vakası için bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi sevk edildi. JAK ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Jandarma Arama Kurtarma Helikopteri bölgeye sevk edildi. Jandarma tarafından renkli sis ile yüksekten düşen yaralının olduğu bölge işaretlendi. Renkli sisin olduğu bölgeye gelen JAK helikopterinden halatla aşağı inen JAK personelinin müdahalesinin ardından kurtarma sepetine alınan yaralı helikoptere alındıktan sonra Kredi Yurtlar Kurumunun yanında bulunan sahra hastanesine sevk edildi.