Çanakkale’de iki ayrı orman yangınında zarar gören üreticilerin yaralarının sarılmasına devam ediliyor.

Çanakkale Valiliği Başkanlığında, Çanakkale İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin koordinasyonunda düzenlenen çalışmalar sonucunda, 22-23 Ağustos tarihlerinde meydana gelen ve 4 bin 80 hektarlık alanın etkilendiği orman yangını sonrasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Kumkaleli çiftçilerden oluşan gönüllüler tarafından saman ve yem yardımı bölgeye ulaştırılırken, birçok kamu kurumu ve belediyeler tarafından yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor.

Ayrıca küçükbaş hayvanları telef olan Yağcılar köyündeki üreticilere, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden gelen 20 küçükbaş hayvan teslim edildi.