Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Suvla Gölü, sıcak bölgelere göç yolunda mola veren flamingolar ile bu yıl da renklendi. Gruplar halinde gezen flamingolar, gölde görsel şölen oluşturdu.

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Büyük Anafarta köyü yakınlarında bulunan Suvla Gölü, göçmen kuşların en sevilen türlerinden olan flamingoları ağırladı. Her yıl onlarca kuş türünün göçleri sırasında beslenmek amacı ile durduğu Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyük Anafarta köyü yakınlarındaki Suvla Gölü’ne yüzlerce flamingo akın etti. Suyun içerisinde sıralı bir şekilde duran flamingolar sürüsü, göl üzerinde renkli görüntüler ile görsel şölen oluşturdu.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 108’inci yıl dönümü hazırlıklarının devam ettiği tarihi alanda, flamingoların gelişini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyuran Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, “Flamingolar, Suvla Gölü/Tarihi Alan” yazdı.