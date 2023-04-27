Kayseri'den 26, 27, 57. Alayları Yaşatma Gönüllüleri Derneği İl Temsilcisi Dr. Sema Karaoğlu öncülüğünde 19 anne Çanakkale şehitleri için Seddülbahir'e gitti.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale'nin Türk milletinin bağımsızlığı için verdiği büyük mücadelenin sembolü olduğunu, Kayseri anneleri olarak bu muharebelerin acılarını, yıkıntılarını, yitirilen hayatları yüreklerinde hissettiklerini belirten Karaoğlu, "Seddülbahir'de Kayseri Lisesinden giden evlatlarımız canını ortaya koydu ve vatan için şehit oldu. Biz de içinde Kayserili şehitler olmak üzere bütün şehitleri anmak için buradayız. Bugün vatanımızda huzur ve güven içinde yaşıyorsak, Türk Milleti özgürse ve bayrağı altında yaşıyorsa o gün vatanı için canını verenler sayesindedir" dedi.

KAYSERİ'DEN 19 ANNE EVLATLARI İÇİN ÇANAKKALE'YE GİTTİ

26, 27, 57. Alayları Yaşatma Gönüllüleri Derneği'nin organizasyonuyla Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'nci yılı dolayısıyla 25 Nisan'da Çanakkale'de düzenlenen anma törenlerine " OĞLUM BEN GELDİM. SICACIK YÜREĞİMİ YORGAN YAPTIM, ÜŞÜME SEN!" sloganı ile 1102 anne katıldı. Kayseri'den de 26, 27, 57. Alayları Yaşatma Gönüllüleri Derneği İl Temsilcisi Dr. Sema Karaoğlu öncülüğünde 19 anne anma törenleri için Çanakkale'ye gitti.

İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK MUHAREBESİDİR

Ellerinde dövizler taşıyarak şehit mezarlarına ulaşan anneler, burada mezarlara karanfiller bıraktı, dualar etti ve şehitlere şükranlarını sundu. 19 anne adına bir açıklama yapan 26, 27, 57. Alayları Yaşatma Gönüllüleri Derneği İl Temsilcisi Dr. Sema Karaoğlu, "Çanakkale muharebeleri sadece bir milletin değil insanlık tarihinin en büyük muharebelerinden biridir. 1892 yılında Osmanlı döneminde kurulmuş olan Kayseri Lisesi öğrencileri de Çanakkale muharebelerine katılmışlardır . Öğrencilerden bazıları gönüllü olarak muharebelere katılırken bazıları da zorunlu olarak askere alınmıştır. Tarihi Kayseri Lisesinin mezuniyet defterinde 1915-1916 eğitim öğretim yılına ait sayfada Osmanlıca “Bu sene teşekkül itmemiştir.” yazar.Bu sözler tarihi gerçeği gözler önüne sermektedir." dedi.

MUHAREBELERİN ACILARINI VE YIKINTILARINI YÜREĞİMİZDE HİSSETTİK

Dr. Karaoğlu, "Kayseri lisesi öğrencilerinin de içinde bulunduğu Mehmetçikler General Hamilton'un 25 Nisan Günü Seddülbahir bölgesine çıkartmış olduğu düşman birlikleri ile karşılaşmış ve düşman kuvvetlerinin ilerlemesine engel olmuştur. Seddülbahir Çanakkale muharebelerinin en önemli mevzilerinden biridir. Kayseri Lisesi tıpkı Sakarya meydan muharebesinde olduğu gibi Çanakkale Kara muharebesinde de şehitler vermiştir. Seddülbahir’deki topraklarımız binlerce Türk ve düşman askerlerinin kanı ile sulanmıştır. Çanakkale Türk milletinin bağımsızlığı için verdiği büyük mücadelenin sembolüdür. Biz Kayseri anneleri olarak bu muharebelerin acılarını,yıkıntılarını, yitirilen hayatları tam 108 yıldır yüreğimizde hissediyoruz. Bunun için de Seddülbahir'e Türk askerinin cesaret ve azmi ile kazandığı zaferi kutlamak ve şehitlerimizi anmak için geldi. Bu sene bir ilk oldu ve 108 yıl sonra Türkiye’nin 7 bölgesinden tam 1102 anne burada geldi. Anneler muharebelerin acılarını ve yıkıntılarını yüreğimizde hissettik" şeklinde konuştu.