Çanakkale’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ndeki 14 hastanın tedbir amacıyla nakledildiğini açıkladı.

Yangın öğle saatlerinde merkeze bağlı Kayadere köyüne yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler havadan ve karadan aralıksız olarak müdahale ediyor. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde 150 hastanın olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Bakanı 14 hastanın tedbir amaçlı nakledildiğini açıkladı.

Merkeze bağlı Kepez beldesindeki Hamidiye Mahallesinde bulunan bazı sitelerde ise vatandaşlar yangını tedirgin bir şekilde takip etti.