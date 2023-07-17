Çanakkale’de dün saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında çıkan orman yangını, 28 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 8 köyün boşaltılacağı bildirildi.

28 saattir devam eden orman yangını, dün saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, gece boyunca ekipler aralıksız olarak yangına müdahale etti. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de havadan yangın söndürme helikopterleri müdahaleye başladı. Yangının kontrol altına alınması için 15 helikopter, 6 uçak, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale ediliyor. Öğleye doğru şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle alevler Çanakkale-Çan karayoluna ulaştı. Çanakkale-Çan karayolu ulaşıma kapatıldı.