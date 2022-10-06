Bir dizi ziyaret ve açılışlar için İnegöl'e gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MODEF EXPO fuarını ziyaret etti.

Canbolat ve Aktaş’ı, Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, MODEF Yönetim kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ karşıladı. Fuarda stant açan Mobilyacılar tek tek ziyaret eden Canbolat, hayırlı işler bol kazançlar diledi.