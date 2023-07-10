Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bardakçılar köyünde 2021 yılında yıkılarak yerine yenisi yapılan ve yapımı tamamlanan 80 metre kapalı alana sahip köy camii ibadete açıldı.

Çan ilçesine bağlı Bardakçılar köyü Camiinde, çevre köy imam hatipleri Kuran-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okudu. İlçe Müftüsü Mustafa Ekin tarafından okunan duanın ardından topluca kılınan öğle namazını müteakip vatandaşlara pilav, keşkek, tatlı ve ayran ikram edildi.

2021 yılında eski köy camiini yıkarak yerine yeni camii inşaatına başladıklarını belirten Bardakçılar Köyü Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Latif Çokgezer, “Bu camide emeği geçen herkese katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bu günü gösterdi bize Allah. Bir buçuk senede bitirdik camimizi. Bugün açılışını yaptık. Hayırlısıyla yollarca kullanılır inşallah. Herkese hayırlı olsun. Bu günkü gibi kalmasını istiyorum caminin sadece. İstediğim sadece bu” dedi.

Bardakçılar Köy Muhtarı Mahmut Kürsü ise, “Köy camimizin yapımında maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Köy camiinin ibadete açılışına Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.