Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Zeybekçayırı Köyü Muhtarı Recep Pekeli, ormanlık alanda ölü bulundu.

Çan ilçesine bağlı Zeybekçayırı Köyü Muhtarı Recep Pekeli, iddiaya göre odun kesmek için ormana gitti. Muhtar Recep Pekeli’nin ailesi ve yakınları geri dönmeyince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ormanlık alanda yapılan aramada muhtar Recep Pekeli’nin cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık incelemesinin ardından Muhtar Recep Pekeli’nin cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhtar Recep Pekeli’nin evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.