Çanakkale’nin Çan ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Çan ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı Çan Belediyesi Troya Gençlik ve Kültür Merkezinde yapıldı. Toplantıya, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, , İl Genel Meclis Üyeleri Ömer Şahin, Murat Okan, Erdal Güler, İlçe Özel İdare Müdürü Metin Türker, birlik personelleri ile köy muhtarları katıldı. Düzenlenen toplantıda, 2022 Yılı kesin hesabının ve faaliyet raporunun görüşülmesi, 2023 yılı faaliyet programının görüşülmesi ve kabulü, 2023 yılı faaliyet programı hakkında bilgi verilmesi, KHGB Tüzüğünün 14. Maddesi gereğince İl Genel Meclis Üyelerinden 2 kişi, Muhtarlardan 2 kişi olmak üzere seçim yapıldı. Seçimde AK Parti İl Genel Meclis Üyelerinden Ömer Şahin ve Murat Okan seçilerek güven tazeledi. Muhtarlardan Hurma Köy Muhtarı İlker Aydın ve Alibey Çiftliği Muhtarı Özgür Kuş seçildi. Yedek üyeliğe ise CHP İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler, Büyükpaşa Köyü Muhtarı Burhan Uğur ve Derenti Muhtarı Ehliman Can seçildi. Kaymakam Gürdal, seçilen üyeleri tebrik ederek başarılar diledi. Önceki dönemlerde görev alan Etili Muhtarı Ersin Güven ve Mallı Köy Muhtarı Yüksel Çetin’e de teşekkür etti. Toplantı birlik faaliyetlerinin değerlendirilmesinin ardından, dilek ve temennilerin belirtilmesi ile sona erdi.