Bursa'da bir grup genç, arkadaşlarıyla birlikte araçlarıyla şehir turu yaparken, sosyal medyada canlı yayın yaparken yaşadıkları talihsiz anı kameraya kaydettiler. Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana gelen kaza, önlerinde seyreden bir aracı sollamaya çalışan bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Kontrolden çıkan araç, başka bir otomobile çarparak durabildi. Neyse ki, bu kaza sonucunda ne ölen ne de yaralanan olmadı. Ancak bu kritik anlar, gençlerin amatör kamerasına anbean yansıdı.

Diğer bir olayda ise, merkez Osmangazi ilçesi Merinos bölgesinde bir grup genç, seyir halindeki bir araçtan kendilerini camdan sarkıtarak tehlikeli bir davranışta bulundular. Bu düşüncesizce davranan gençler, hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye atmışlardı. Bu tehlikeli olay da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.