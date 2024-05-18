Bursa'da alkol denetimi yapan polis ekipleri, kuralları ihlal eden sürücülere göz açtırmadı. Kontrole takılan bir sürücü ve arkadaşı önce polisleri kandırmaya çalıştı, ardından telefonla canlı yayın yaparak şikayette bulundu. Bu anlar kameralar tarafından kaydedildi.



Merkez, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi’nde uygulama yapan ekipler, kural tanımayan sürücülere denetim gerçekleştirdi. Arkadaşıyla birlikte seyir halinde olan bir sürücü uygulama noktasını görünce aniden frene bastı. Polis ekipleri, şüpheli hareketler sonrası sürücüye alkol testi yapmak isteyince, yanındaki arkadaşı sürücünün kendi olduğunu iddia etti.

Fakat yalan söyleyen sürücü ve arkadaşı dakikalarca ekipleri ikna etmeye çalışsa da polis sürücüyü kameradan tespit etti. Alkolmetreye üfleyen sürücü, 41 promil alkollü çıkınca 6 ay ehliyetine el konuldu. Duruma itiraz eden arkadaşı ise polis ekiplerinden şikayetçi olup, kendilerini telefonla kayda aldı. O anlar kameraya yansırken, araç ise trafikten men edildi.