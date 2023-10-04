İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde iki gün önce yaşanan trajik bir olay sonucunda kaybolan üç kardeşten haber alınamadı. 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın isimli kardeşlerin kaybolması üzerine aileleri durumu hemen polise bildirdi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp çocukları bulma çalışmalarına başladı.

Ancak, aynı mahallede bulunan Gülpembe Sokak'taki bir inşaattan gelen bir ihbar, polis ve itfaiye ekiplerini yeni bir çalışmaya yönlendirdi. İnşaatın güvenlik görevlisi, çocuk cesetleri gördüğünü belirterek ihbarda bulundu. Polis ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine giderek, su dolu inşaat temelinde arama çalışmalarına başladı. Sonunda, üç çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, çocukların kimliklerini teşhis etti ve kayıp olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşler olduğunu belirledi.

Bu acı olay sonrasında, aileleri büyük bir üzüntü sararken, polis olayın ayrıntılarını araştırmak için inceleme başlattı. İnşaat ve çevresi detaylı bir şekilde incelendi.

Olayı inceleyen yetkililer, çocukların cenazelerinin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığını bildirdi.

Sancaktepe'de inşaat temeline düşerek hayatını kaybeden 3 çocuk babası Ayvaz Sağın, "2018 yılında bir çocuğumuzu kaybettik. Bu 4'üncü çocuk oldu. Yapacak bir şey yok kader ama olayda ihmal var gerekli yerlere şikâyette bulunacağız" dedi.

Sağın, "Okulun kamera kayıtlarına baktığımızda çocukların aşağıya doğru yöneldiğini gördük. Aşağıya gittiğimizde suyun yüzeyinde boğulmuş vaziyette 1 tanesini gördük. Umudumuz diğer çocukları bulmaktı. İtfaiye ekipleri geldi suyu çektiler, sular çekilince diğer 2 çocuğunda orada olduğunu gördük. İhmal var oraya gittiğimizde kısa bir saç var topu düşmüş topu alayım derken biri girmiş diğerleri de peşinden girmiş 3’de boğulmuş gerekli yerlere şikayette bulunacağım zaten Orası okul yaya yolu benim çocuklarım gitti, başkasının çocuklarıda var. Oradan bir sürü öğrenci geçiyor kimse istemez çocuğunun böyle bir duruma düşmesini benim 3 tane çocuğum gitti. Peşini bırakmayacağız davacı olacağız. Orası alçak bir yer bakılsa çocuğun suyun yüzeyinde olduğu görülüyor. Burada hiçbir şekilde önlem yok zaten gereken davayı da açacağım bizim canımız yandı kimsenin canı yanmasın. 2018 yılında yüksek ateşten 1 çocuğumuzu da kaybettik, bu 4’cü çocuk oldu. Yapacak bir şey yok Kader ama ihmalde var" dedi.