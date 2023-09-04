Milli voleybolcu Cansu Özbay, Avrupa şampiyonu oldukları için mutlu olduklarını belirterek, “Bu daha başlangıç, inşallah çok daha güzel kupalar kazanacağız beraber” dedi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Mili Kadın Voleybol Takımı, Türkiye’ye döndü. Tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan millileri, İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda basın mensubu ve sporsever karşıladı. Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli voleybolcu Cansu Özbay, “Tarihimizde ilk kez takım sporu olarak Avrupa şampiyonluğu yaşıyoruz. Birinci olduk. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk kadınları olarak tekrardan bayrağımızı en yukarıya çıkardığımız için çok gururluyum, çok mutluyum. Sadece biz gözüküyoruz ama bence bu çok uzun yıllardan gelen bir sistemle olan bir şey. O yüzden bizde desteği, emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu daha başlangıç, inşallah çok daha güzel kupalar kazanacağız beraber” şeklinde konuştu.