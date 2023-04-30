Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK), Edip Buran Spor Salonu’nda konuk ettiği Antalya Güneşi’ni 89-76’lık skorla yenmeyi başardı.MERSİN (İGFA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi’nde İlk periyodu, 19-19’luk skorla sona eren karşılaşmanın 2.periyodunda hakimiyeti ele alan Caretta’lar devre arasına 52-34 önde girdiler.

Mücadelenin 3. periyoduna daha hırslı başlayan konuk ekip Antalya Güneşi’nin çabaları skoru etkilemezken, son çeyrekte sahanın hakimi yeniden MSK oldu ve temsilcimiz karşılaşmadan 89-76’lık galibiyetle ayrıldılar.

Bu galibiyetin ardından Carettalar ligde ki puanını 47’ye çıkararak şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürmeyi başardı.