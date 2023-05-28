Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Mersin büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u 96-65 yendi ve 2 galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride 1-0 öne geçti.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, misli.com Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün (MSK) Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile olan play-off çeyrek final ilk maçını izleyerek, takıma tribünden destek verdi.

Taraftarının da desteğini maç sonuna kadar yanına alan Carettalar, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 96-65 mağlup etti. Başkan Seçer, maç sonunda sahaya inerek takımı tebrik etti.

Edip Buran Spor Salonu’ndaki karşılaşmayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Mehmet Emin Ekmen, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Timur, Deva Partisi Mersin İl Başkanı Sedat Topuoğlu, Meclis üyeleri ve Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları izledi.

Carettalar affetmedi

1. periyotta 16-14 Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün üstünlüğü ile sonuçlanan maçın 2. periyodu da 40-34 Carettalar’ın üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın 3. periyodunda da hakimiyeti elden bırakmayan kentin takımı, bu periyodu da 69-51 üstünlük ile tamamladı. Carettalar, 4. ve son periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmadan 96-65 gibi önemli bir fark ile galip ayrıldı.

Seçer, takımı tebrik etti

Başkan Vahap Seçer, maç sonunda sahaya inerek takımı tebrik etti. Taraftarların alkışları eşliğinde oyuncuları kutlayan Başkan Seçer'e ‘Vahap Seçer 33’ yazılı forma hediye edildi.

Başkan Vahap Seçer, carettaları kutladıktan sonra takımla birlikte elleriyle kalp yaparak, galibiyet pozu verdi.