Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin simgelerinden biri haline gelen Çark Deresi’nde Ramazan Bayramı öncesi uzayan otları temizleyerek haşere oluşumunun ve kötü görünümün önüne geçecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Çark Deresi’nin içerisinde ve çevresinde sürdürdüğü rutin temizlik çalışmalarını özellikle bahar aylarının gelmesi sebebiyle sıklıkla yapmaya başladı. Ramazan Bayramı öncesinde dere yatağının başlangıç noktası olan Yazlık bölgesinde çalışmalarını başlatan ekipler, Beşköprü Mahallesi’ne kadar olan kısımda hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor. Toplam 8 kilometrelik bir alanda çalışan ekipler, derenin estetik görünümünün Sakarya’ya yakışır bir hale gelmesi ve yaz aylarının yaklaşması ile vatandaşların zaman geçireceği alanların güzelleşmesi için çalışmalarını titizlikle yürütüyorlar.