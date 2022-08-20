Çarpıp Kaçtı

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada kamyonun çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyon, önünde seyir halinde olan sürücü Muhammed Aga yönetimindeki elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü ile arkasındaki Abdurrahman O. Yaralandı. Çarpan kamyon sürücüsü aracıyla kaçarak kayıplara karıştı.

Polis kaçan sürücüyü arıyor.