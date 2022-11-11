Çarpıp kaçtı

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosikletin sürücüsü yaralandı, otomobil sürücüsü kaçarak kayıplara karıştı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi ışıklı kavşakta meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 KRN 17 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Sürücü Mustafa A. Yönetimindeki 34 BPM 201 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosikletin sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü ise aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.