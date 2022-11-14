Kemalpaşa Mahallesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza 22.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak üzerinde meydana geldi. Özsaraç sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Muhammed Arabi Elraci(18) yönetimindeki elektrikli bisiklete, Cangül sokaktan aniden çıkan sürücü henüz belirlenemeyen 16 AFS 224 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilerek 10 metre sürüklenen elektrikli bisikletten düşen sürücü yaralandı.

Bisikletliye çarpan hafif ticari aracın sürücüsü aracıyla kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elektrikli bisiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle sürüklendiği, araç sürücüsünün kaçtığı görüldü.

PLAKAYI BIRAKTI, GİTTİ

Olay yerine Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, kaçan sürücünün ön plakasından aracı tespit ettiler. Polis ekipleri kaçan sürücüyü arıyor.