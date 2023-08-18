Perakende sektörünün önde gelen markalarından CarrefourSA, online market uygulamasını yeniledi.

CarrefourSA, “Yeni Nesil Market” vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Sabancı Holding ve dünyanın önde gelen perakende zincirlerinden Carrefour’un ortak iştiraki olarak 52 ilde 900’den fazla mağazası ve 11 bine yakın çalışanı ile mağazalarının yanı sıra CarrefourSA Online Marketi’nden de hizmet veren CarrefourSA, daha iyi bir müşteri deneyimi için Online Market uygulamasını yenilediğini duyurdu.

Dijitalleşme yatırımları devam ediyor

360 derece pazarlama ve iletişim çalışmalarıyla birlikte yılda 164 milyon ziyaretçiye hizmet veren marka, yıl boyunca gerçekleştirdiği dijital platform kullanım ve alışveriş trendleri analizleriyle müşterilerini daha yakından tanıyarak ihtiyaç duydukları konforlu online alışveriş deneyimini geliştirmeye devam ettiğini duyurdu.

Son 3 yılda değişen alışveriş alışkanlıkları ile birlikte e-ticaret ve dijitalleşme üzerine yaptığı yatırımları sürdüren marka, online alışveriş kanallarında önemli bir büyüme elde etti. 2023’ün ilk 6 ayında e-ticarette 1 milyona yakın yeni kartlı müşteri kazanarak 9,5 milyon sadakat kartlı müşteriye ulaşan marka, aynı zamanda online alışveriş süreçlerini kolaylaştırmak için ödeme sistemlerinin skalasını da genişletiyor, kredi kartıyla ve kapıda nakit ödemenin yanı sıra çeşitli ödeme sistemleri ile iş birliklerini de hayata geçiriyor.

Verilen bilgiye göre; e-ticaret sistemi ile Türkiye’nin her tarafında gönderim yapabilen CarrefourSA, bu alandaki yatırımları kapsamında gıda ve gıdadışı 20 bin çeşitten oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunan Online Market uygulamasını da yenileyerek kullanıcı dostu ara yüzü ve farklı ödeme seçenekleri ile müşterilerine güvenilir ve erişilebilir bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Sunduğu ürünlerin tedarikinden müşteriye ulaştırılmasına kadar tüm süreçlerde dijital altyapıları verimli kullanacağı çalışmaları hayata geçiren marka, “Müşterinin iletişim kurmak istediği yerde olmalıyız” bakış açısıyla yeni iletişim kanallarını da dijitalleşme stratejisi içerisine entegre ettiğini duyurdu. İletişim ve destek birimlerini yeniden yapılandırarak tamamen müşteri geri bildirimi ve taleplerine hızlı çözüm bulmak üzerine odaklanan marka, dijital ve teknolojik altyapısıyla buradaki gelişimi müşteri iletişim trend ve eğilimleri doğrultusunda yönetmeye devam ediyor.