CarrefourSA, öz markalı ürünleriyle Belçika merkezli Uluslararası Lezzet Enstitüsü tarafından düzenlenen organizasyondan ödüllerle döndü.

‘Doğrusu CarrefourSA’da’ söylemiyle doğru ürünü, doğru kalitede ve doğru fiyata sunma politikasıyla öz markalı ürünlerinde yatırımlarına devam eden CarrefourSA, uluslararası ödül aldı. Şirket, dünya çapında 4 bin 500’den fazla üyesi bulunan Private Label Manufacturers Association (PLMA) tarafından düzenlenen ve öz marka alanında dünyanın en prestijli organizasyonu olarak kabul edilen “International Salute to Excellence Awards” yarışmasında Carrefour BIO Organik Elma&İncir&Vişne Meyve Suyu ve Carrefour BIO Organik Elma Sirkesi ürünleriyle 2 ödüle layık görüldü.

“Öz markalı ürünlere yatırımlarımız devam edecek”

CarrefourSA Kategori Genel Müdür Yardımcısı Murat Dinçer, “Uygun fiyata kaliteli ürün sunma hedefiyle öz markalı ürün ailesine yaptığımız yatırımların yanı sıra üreticinin ve üretimin sürdürülebilirliğine de katkı sunuyoruz. Carrefour’un uluslararası kalite güvence standartları doğrultusunda tedarikçilerimizi düzenli olarak denetliyor ve verdiğimiz eğitimler ile sürekli gelişimlerini sağlıyoruz. 900’den fazla mağazamızda müşterilerimize sunduğumuz ve büyük ilgi gören bu öz markalı ürünlerimizin lezzet ve kalitelerinin dünyanın en prestijli uluslararası organizasyonları tarafından da tescillenmesi gurur verici. Şu an 600’den fazla öz markalı ürünü müşterilerimize sunuyoruz. Öz markalı ürün sayımızı yıl sonuna kadar 800’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Görülmeden gerçekleştirilen tadımla değerlendirildi

2005 yılından bu yana 200’den fazla profesyonel şef ve sömeliyenin jüriliğinde değerlendirilen Belçika merkezli Uluslararası Lezzet Enstitüsü’nden de 5 ödülle dönen şirket, görmeden gerçekleştirilen tadımla yapılan değerlendirmede Carrefour Susam Kaplamalı İç Antep Fıstığı, Carrefour Discount Cam Şişe Doğal Kaynak Suyu, Carrefour BIO Organik Elma Sirkesi, Carrefour BIO Organik Hindistan Cevizi Cipsi ve Carrefour BIO Organik İncir Ceviz Vişne ürünleri ile Lezzet Ödülü’nün sahibi oldu.