Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, tamamlandığında Türkiye’ye örnek olacak olan Çarşı Melikgazi projesinin çalışmalarını inceleyerek, çarşının yaz sonunda hizmete açılacağını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri’ye değer katacak projeler üretmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyemizin başka illere örnek olacak en heyecan veren projelerinden biri; Çarşı Melikgazi. Projemizde gördüğünüz gibi büyük bir ilerleme oldu. Çelik aksamları yapılıyor, inşallah daha sonrasında ince işine geçilecek. Üst katta alt katta çalışmalar son hızla devam ediyor. Burası bittiğinde Türkiye'ye örnek olacak alışverişin zevkli bir şekilde yapıldığı insanların misafirlerini götürecekleri yeni bir ziyaret noktası olacak.

Ticaret hayatına Kayseri'de farklı bir tat, farklı bir bakış açısı getirecek güzel bir mekân oldu. 7 gün açık olacak. İçinde meyve sebze ürünleri aynı zamanda da kafeteryası ve restoranda olacak. Sizler alışveriş yaparken çocuğunuzu içerde bulunan kreşe bırakabileceksiniz. Burada kargo, PTT ve ATM'ler olacak. Yani aklınıza gelen her şeyi düşünmeye çalıştık. Ayrıca içinde Kayseri’nin yemeklerinin yeneceği güzel bir ‘Sofra Melikgazi’ adı altında bir lokantamız olacak. Dolayısıyla çok heyecan verici güzel bir proje oldu. İnşallah bu projeyi en kısa zamanda tamamlayacağız. Yazın sonuna nasip olursa açılışını yapmayı istiyoruz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.