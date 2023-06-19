Bozüyük Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapılırken, Çarşı ve Kent Meydanı’ndan bulunan yerler yıla kadar kiraya verilmesi konusunda yetki alındı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ilk olarak Yeni Mahalle mülkiyeti Bozüyük Belediyesine ait taşınmazların satılması, satış işlemi sonrasında tapuda yürütülecek iş ve işlemler için Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun yetkili kılınması talebi görüşülerek yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendi gereğince Yeni Mahallesi Eskişehir Caddesi mevkii tapulama alanı 283 ada 28 parselde kayıtlı, Kasımpaşa Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan Çarşı ve Kent Meydanı içersinde yer alan 18 adet bağımsız bölümlerin 10 yıla kadar kiraya verilmesi görüşüldü. Bağımsız bölümlerin kiraya verileceği hususunda idarenin yetkili kılınması konusu görüşülerek idareye yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Nostaljik görünümlü yerden kılavuzlu lastik tekerlekli tramvayın yolcu taşıma ücretinin belirlenmesi, Kasımpaşa Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerindeki Çarşı ve Kent Meydanı altında bulunan kapalı otoparkın araç giriş ücretinin belirlenmesi konusu oy birliği ile Plan Bütçe Komisyonuna sevk edildi.