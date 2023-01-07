Cuma mahallesi tarihi İshakpaşa camii yanındaki dükkanlardan birinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen İtfaiye ekiğleri, alev alev yanan işyerindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın saat 12.30 sıralarında Cuma mahallesi İshakpaşa sokakta bulunan tarihi dükkanları arasındaki nikah organizasyonları işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplere alevlere müdahale ederken, yangını diğer işyerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf ettiler. Yangını gören vatandaşlar, meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler. Yangın sonucu işyeri kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki 2 işyerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.