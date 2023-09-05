Çatalca TEM otoyolunda yaşanan zincirleme kazada araç içerisinde sıkışan aynı aileden ikisi bebek, biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Feci kaza sonrası Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cenazeler, yakınları tarafından alındı.

Kaza dün akşam saatlerinde Çatalca TEM Otoyolu’nda yaşandı. İddiaya göre seyir halinde lastiği patlayan bir TIR’dan otoyola parçalar saçıldı. Seyir halindeki bir kamyonun şaftına giren lastik parçaları aracın arızalanmasına neden oldu. Bu sırada ailesiyle birlikte otomobiliyle seyreden Muhittin Şeker arızalı kamyonu görerek son anda durdu. Fakat arkadan gelen bir başka kamyonet duramayarak önce önünde seyreden bir TIR’a, ardından da Muhittin Şeker ve ailesinin içerisinde bulunduğu otomobile çarptı. Kazada arızalanan kamyon ile kamyonet arasında metal yığınına dönen otomobilde bulunan 8 kişi araç içerisinde sıkıştı.

Feci kazada sürücü Muhittin Şeker, eşi Sevda Şeker akrabaları Havva K. ve Alparslan Şeker (1) yaralandı. Otomobilde sıkışan kardeşler Alperen Şeker (1), Sabri Şeker (2), Buğlem Şeker (8) ve kuzenleri Kader K. (18) ise hayatını kaybetti. Kazada hayıtını kaybeden Alperen Şeker ve yaralı Alparslan Şeker’in ikiz olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada otopsi işlemi tamamlanan çocukların cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Silivri Çanta köyüne götürüldü.

Olayla ilgili Tır sürücüsü, kamyon ve kamyonet sürücüleri olmak üzere toplam 3 kişi gözaltına alındı. Sürücülerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.