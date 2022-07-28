5 katlı apartmanın çatısında uçurtma uçurdu; tehlikeli anlar kamerada

İnegöl'ün Orhaniye mahallesinde meydana gelen olayda 5. Katlı apartmanın çatısına çıkan genç, tehlikeye aldırış etmeden uçurtmasını havalandırdı.

Olay Orhaniye mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. 15 metre yüksekliğinde 5 katlı apartmanın üzerine çıkan henüz kimliği belirlenemeyen genç, dakikalar uçurtmasını havalandırmaya çalıştı. Dakikalar sonra uçurtmasını havalandıran gencin, dakikalarca dengesini sağlamak için sendelediği görüldü. Gencin tehlikeli eğlencesi, amatör kamerayla saniye saniye görüntülendi.