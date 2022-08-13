İnegöl’e bağlı Dömez mahallesinde çatıya tadilat yapmak için çıkan yaşlı adam düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dömez mahallesinde evinin çatısında tadilat yapmak için çıkmak isteyen İsmail K. (69) merdivenden düştü. Beton zemine düşerek yaralanan yaşlı adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı, burada tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.