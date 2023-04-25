Esenyurt’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hastanede geçiren minikler unutulmadı. Örümcek adam ve astronot kostümü giyen dağcılar, hastane çatısından metrelerce aşağı inerek çocukların bulunduğu odaların camına ulaşarak sürpriz yaparken o anlar havadan görüntülendi.

Bu yıl 103’üncü yıl dönümü kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hastanede geçiren çocuklar unutulmadı. Esenyurt’ta bulunan İSU Liv Hospital’de düzenlenen etkinlikte çeşitli nedenlerle hastanede bulunan onlarca çocuk, renkli kostümler giyen animatörler eşliğinde dans etti. Örümcek adam ve astronot kıyafetleri giyen dağcılar da hastane çatısından aşağı inerek çocukların bulunduğu camların önüne geldi, miniklerin bayramını kutladı. Sürprizle büyük mutluluk yaşayan minikler, etkinlikler doyasıya eğlendi. Organ nakli olan küçük Halit Özkoç da camda gördüğü karakterleri şaşkınlıkla izledi. Enstrümanı ile şarkı söyleyen bir doktor ise küçük dinleyicilerinin alkışları arasında konser verdi.

Doktorlar, hasta çocuklara konser verdi

Etkinliğin yapıldığı hastanede çalışan Op. Dr. Tezer Nur Gücükoğlu ise enstrüman ile oda oda gezerek çocuklara konser verdi. Çocukların sevdiği müzikler eşliğinde odaları gezen Gücükoğlu, minik dinleyicilerinin alkışları ile konserine tamamladı. Bu tarz etkinliklerin önemine de vurgu yapan Gücükoğlu, “Küçük çocuklara müzik yapmak, moral düzeltici etkinlikler yapmak benim hayalimdi ve sonunda gerçekleştirdim. 23 Nisan’da, çocuk bayramında böyle bir imkan bulduğum için çok mutluyum” dedi.

“Örümcek Adam benim için geldi”

Babasının bağışıyla organ nakli olan Halit Özkoç, odasının camından gördüğü karakterlerle büyük sevinç yaşadı. Geçmişte kendisi gibi organ nakli olan kardeşiyle etkinlikleri izleyen Özkoç, "Camda örümcek adamı gördüm, bana el sallıyordu. Benim için gelmiş, görünce hem şaşırdım, hem de mutlu oldum” diyerek o anları anlattı.