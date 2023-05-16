ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, güneşi en fazla alan kentlerden biri olan Şanlıurfa'da GES projelerinin sayısını her geçen gün artırarak önemli ölçüde tasarruf elde ediyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan GES (Güneş Enerji Santrali) projeleri ile enerji bağımlılığından kurtulmak ve tasarruf elde etmek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında yeni yatırımlar yapılarak güneşi en fazla alan kentlerden biri olan Şanlıurfa'da GES projeleri çoğalıyor.

İlk etapta faaliyete sunulan GES projelerinden olan Şanlıurfa merkez içme suyu arıtma tesisinde çalışır durumda olan 14 dönümü kapsayan GES sistemi yılda toplam 1.150.000 KWH üretim sağlamaktadır.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, yine arıtma tesislerin çatı kısmına 16 dönümü kapsayacak şekilde 968 KWP GES sistemi kurdu. Çatılara kurulan GES projesi ile enerjide dışa bağımlılık ortadan kaldırılarak kendi enerjisini kendisi üreten bir tesis olarak hizmetlerini sürdürecek.

968 KWP gücündeki tesiste çift yönlü üretim yapabilen Bifacial Fotovoltaik panel kullanılarak yaklaşık yüzde 10’a kadar daha fazla üretim yapmayı planlan tesis yıllık 1.900.000 KWH enerji üretimi hedefleniyor. Yıllık 650 hanenin enerji ihtiyacına tekabül enerji üretimi planlandı. Tesiste aylık olarak güncel enerji maliyetleri ile ortalama 450 bin lira tutarında enerji üretimi yapılacak.