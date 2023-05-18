Kiracıları ilgilendiren önemli açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp, arz- talep dengesini sağlayacağız" dedi.

Seçim kampanyası sürecinde vatandaşların en çok dile getirdiği ve çözüm için çalışma başlattıkları üç soruna dikkati çeken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları. Önce Rusya- Ukrayna savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz- talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil; fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp, arz- talep dengesini sağlayacağız. İkinci konu da bazı ilçelerimizin tarım teşviklerinden mevzuattaki hükümler nedeniyle faydalanamamış olması. Tarım Bakanlığı'mızla bunu görüşerek, hemen bir çalışmaya başladık. En kısa sürede sonuç alarak Antalya'mızın batısından doğusuna her ilçemizin eşit istifadesine sunacağız. Üçüncü olarak elektrik altyapısındaki eksikleri gidermek için çalışmaları başlattık" dedi.

"YASAL ZEMİNE OTURTULMALI"

SGK Uzmanı Özgür Kaya ise yasal düzenlemeye oturtularak kirada fahiş artışların önüne geçilebileceğini söyledi. Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Birkaç yıldan bu yana özellikle büyükşehirlerde en fazla yaşanan sıkıntıların başında konut kira artışlarındaki fahiş artışlar olduğunu söyleyebiliriz. Konutlardaki kira artışlarının yükselmesi dar gelirli vatandaşların, memurlarımızın çok sayıda etkilendiğini görüyoruz. Büyükşehirlerde görev yapan memurların hayatlarını daha uygun şekilde sürdürebilmeleri için Anadolu'nun muhtelif şehirlerindeki kira artışlar oranlarının düşük olduğu illere kaydığını görüyoruz. Şehirlerde liyakat sahibi memurların sayısı azaldığını gösteriyor. Kentsel dönüşüm projeleri arzı artırdığı takdirde fahiş artışların önüne geçilmesi söz konusu olacaktır. Bu artışlara sebep olan nedenlerin de yasal olarak zemine oturtulması gerekiyor.

"KONUT TALEBİNİN YÜZDE 80'İ KARŞILANIR"

Hükümetin bugünkü siyasi iktidarın konut üretmede TOKİ vasıtasıyla yaptığı çalışmalara bakıldığında performansın gayet olumlu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 2 yıl içinde arzı artırarak yüzde 100 olmasa da yüzde 80 seviyesinde talebi karşılayacağını söyleyebiliriz. Büyükşehirlerdeki fiyat artışlarının önüne geçmesine vesile olacaktır.

Dışişleri bakanının açıklamasında memurlara kira konusundaki yardım da gündeme geldi. Bu günlerde en çok konuştuğumuz konu Memur maaş artışlarında. 12 bin lira seviyesinde memurun maaşı mevcut. İstanbul'da bir konutta 7-8 bin lira kira ödemeniz gerekiyor. 12 bin maaş alan memurun bu kirayı karşılaması söz konusu değil. Taban aylığın 22 bin liraya yükseltilmesi öngörüldü. Fiyat artışının fahiş yükseldiği illerde bu artışın önüne geçilecek, memura katkıyla yasal düzenlemenin acilen yapılması gerekiyor.

"STANDART OLUŞTURULMALI"

Yasal düzenleme yapmak suretiyle fiyat istikrarının sahiplenmesi gerekiyor. İsteyen zam yapmamalı. Bunun önüne geçtikten sonra makul bir rakam, ilin ilçenin şartlarına uygun ücret belirlenmek suretiyle memura Destek sağlanacak. İstanbul'da memura 10 bin Anadolu'da 8-3 bin değil, fiyat artışına olan sebepler ortadan kaldırılarak ardından memura yapılacak kira yardımında standardın oluşması gerekiyor.

Büyükşehirlerde kira fiyatlarında farklılık söz konusu. Yasal zemine oturtulmadığı takdirde, devlet memura nasıl olsa zam yapıyor denip mal sahibi, emlakçılar bunlar fiyatları illa ki yukarı doğru çekecektir.

Kiracılar şunu diyor, her kapı çaldığında içimiz cız ediyor. Ya emlakçı ya ev sahibi geliyor diyorlar. Bunların önüne geçmek için yasal düzenleme yapılmalı, her önüne gelen emlakçılık yapmamalı. Emlakçı komisyon alıyor ama devlete vergi vermiyor. Ev sahibinin aklını çelerek kiracıyı çıkarıp yeni Kira ve komisyon almanın peşinde koşuyorlar. "

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